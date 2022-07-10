"تنمية شقراء" تحتفل بالعيد بأوبريت وألعاب شعبية وركن للأطفال

يُشار إلى أن سوق حليوة التاريخي - الذي تُقام فيه الفعاليات بُنِي عام 1351هـ ، وهو سوق كبير وواسع زادت محاله على سبعين محلاً متنوعًا كما يباع فيه القطع التراثية.