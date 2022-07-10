"تنمية شقراء" تحتفل بالعيد بأوبريت وألعاب شعبية وركن للأطفال

أنهت جمعية التنمية والتطوير بشقراء الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذا العام، والتي ستبدأ يوم ١٤ ذي الحجة وتستمر فعالياته أربعة أيام.
وكانت الجمعية قد جهزت عددًا من الفعاليّات والبرامج الوطنية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، وذلك بإشراف رئيس مجلس الجمعية الشيخ حمد آل جميح، وبمتابعة مباشرة من اللجنة التنفيذية.
ويُقام الاحتفال في سوق حليوة التاريخي، ويفتح السوق أبوابه يوميًا من الساعة الـ 4 م حتى الساعة 12 ليلاً، فيما تبدأ الفعاليات من الساعة الـ 6 م وحتى الساعة 12 ليلاً.
ويشتمل برنامج الاحتفال بالعيد على عددٍ من الفعاليّات الوطنية أهمها: أوبريت وطني، وركن الطفل، وألعاب شعبية، والأسر المنتجة، ودكاكين شعبية، عربات الفود ترك ومسابقات وجوائز، إضافة إلى الديوانية التراثية.
كما تتضمن الفعاليات زيارات لمتحف شقراء، ومكتبة الجهيمان الواقعين في سوق حليوة التراثي.
يُشار إلى أن سوق حليوة التاريخي - الذي تُقام فيه الفعاليات بُنِي عام 1351هـ ، وهو سوق كبير وواسع زادت محاله على سبعين محلاً متنوعًا كما يباع فيه القطع التراثية.