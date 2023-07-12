"صحة مكة" تكرم الجهات المشاركة والمتطوعة في ختام موسم الحج

كرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، صباح الثلاثاء بمقرها، جهات المجتمع المساهمة في نجاح أعمال المشاركة المجتمعية في موسم حج ١٤٤٤هـ، تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.
وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه تم أيضًا تكريم المتطوعين الصحيين بفرص سواعد الصحة في المسجد الحرام ومحطة قطار الحرمين والعيادات الافتراضية والجهات المشرفة عليهم (رئاسة شؤون الحرمين - إدارة التوعية الصحية).
فيما ذكرت مدير إدارة المشاركة المجتمعية والإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة مكة المكرمة محاسن شعيب، أنه استفاد من الجهود التطوعية 8008 مستفيدين بموسم الحج من خلال أربع فرص تطوعية نفذت بالمسجد الحرام، محطة قطار الحرمين، العيادات الطبية الافتراضية من خلال تمكين عدد 103 متطوعين، في الخدمات العلاجية، الوقائية، الخدمات المساندة، الاستشارات الطبية عن بعد، أنجز المتطوعون فيها قرابة 2971 ساعة تطوعية.
مبيّنة أن القيمة الاقتصادية البديلة لإسهامات جهات المجتمع مع صحة مكة في توفير الاحتياجات الصحية وغير الصحية بموسم الحج 1444هـ من خلال برنامج المشاركة المجتمعية تُقدر بنحو مليون وخمسمائة وواحد وستين ألفًا ومائة وتسعة ريالات.
كما كرمت أحمد المطرفي مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام على جهود الجمعية خلال موسم الحج.