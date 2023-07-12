"صحة مكة" تكرم الجهات المشاركة والمتطوعة في ختام موسم الحج

فيما ذكرت مدير إدارة المشاركة المجتمعية والإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة مكة المكرمة محاسن شعيب، أنه استفاد من الجهود التطوعية 8008 مستفيدين بموسم الحج من خلال أربع فرص تطوعية نفذت بالمسجد الحرام، محطة قطار الحرمين، العيادات الطبية الافتراضية من خلال تمكين عدد 103 متطوعين، في الخدمات العلاجية، الوقائية، الخدمات المساندة، الاستشارات الطبية عن بعد، أنجز المتطوعون فيها قرابة 2971 ساعة تطوعية.