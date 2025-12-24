مُحافظ الطائف يتسلّم شهادة الآيزو العالمية لفرع وزارة الصحة بالطائف

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، في مقر المحافظة اليوم، شهادة الآيزو العالمية (ISO 9001:2015) في نظام إدارة الجودة، التي حصل عليها فرع وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك خلال استقباله مدير الفرع الدكتور سمير الشهراني، وعددًا من قيادات الفرع.