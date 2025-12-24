مُحافظ الطائف يتسلّم شهادة الآيزو العالمية لفرع وزارة الصحة بالطائف

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، في مقر المحافظة اليوم، شهادة الآيزو العالمية (ISO 9001:2015) في نظام إدارة الجودة، التي حصل عليها فرع وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك خلال استقباله مدير الفرع الدكتور سمير الشهراني، وعددًا من قيادات الفرع.
وثمّن سمو محافظ الطائف الجهود التي يبذلها فرع وزارة الصحة بالمحافظة، وما يقدّمه من أعمال وخدمات تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدّمة للمستفيدين.
من جانبه أوضح الدكتور الشهراني أن حصول الفرع على شهادة الآيزو من المنظمة الدولية للتوحد القياسي يعكس الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، وحرص الفرع على تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين بيئة العمل.