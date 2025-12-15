"بيئة الطائف" و"آفاق الفلك" يتعاونان لنشر الوعي العلمي والبيئي في المجتمع

وقّع مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، مذكرة تفاهم مع جمعية آفاق لعلوم الفلك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات العلمية والمعرفية ذات الصلة بالبيئة والعلوم التطبيقية.
وتركّز المذكرة على توحيد الجهود بين الجانبين في مجالات التوعية العلمية، وتنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة، وتنظيم المبادرات التثقيفية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في رفع مستوى الوعي البيئي والعلمي لدى أفراد المجتمع، خاصة فئة الشباب والمهتمين بالعلوم.
وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، واستثمار الخبرات العلمية في خدمة القضايا البيئية، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الشراكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز الشراكات النوعية، وتوسيع المشاركة المجتمعية في نشر الثقافة العلمية والبيئية، بما يحقق جودة الحياة وينمّي القدرات الوطنية.