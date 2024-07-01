"تعليم الطائف" يُطلق برنامج" موهبة" الإثرائي الأكاديمي بمشاركة 170 طالباً وطالبة

انطلق في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي يقام بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
وينتظم في البرنامج أكثر من 170 طالباً وطالبة من الموهوبين والموهوبات بتعليم الطائف، ويتلقون التدريب الإثرائي على خمس حقائب علمية ومهارية تهتم بالروبوت، الطب، الهندسة، البرمجة، والكيمياء إضافة إلى أنشطة رياضية وترفيهية تعزز من التعلم والنمو المعرفي والمهاري.
فيما أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف بالمواهب التي يكتنزها تعليم الطائف، والإثراءات المقدمة لهم في هذا البرنامج النوعي الذي يسعى لتنمية القدرات البشرية، والتركيز على تأهيل الطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية بما يعزز من معارفهم ومهاراتهم وينمي من الحس الإبداعي لدى جيل المتعلمين، ويساهم في بناء عقول ابتكارية.
وقدم المدير العام للتعليم شكره لإدارة تنمية القدرات ممثلة في قسم الموهوبين على جهودهم في تفعيل البرامج النوعية واستقطاب الموهوبين والعناية بهم بما يعزز حضور طلبة تعليم الطائف في التصنيفات المحلية والدولية والعالمية.
يشار إلى أن البرنامج يستمر لمدة ثلاثة أسابيع وتستضيفه الثانوية السابعة للبنات، ومدارس الأندلس الأهلية للبنين وينال حضوراً واهتماماً من أولياء أمور الطلبة الموهوبين.