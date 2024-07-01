"تعليم الطائف" يُطلق برنامج" موهبة" الإثرائي الأكاديمي بمشاركة 170 طالباً وطالبة

فيما أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف بالمواهب التي يكتنزها تعليم الطائف، والإثراءات المقدمة لهم في هذا البرنامج النوعي الذي يسعى لتنمية القدرات البشرية، والتركيز على تأهيل الطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية بما يعزز من معارفهم ومهاراتهم وينمي من الحس الإبداعي لدى جيل المتعلمين، ويساهم في بناء عقول ابتكارية.