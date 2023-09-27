جامعة حفر الباطن تنفذ فرضية "حريق وإنقاذ وإسعاف وإخلاء"

وأوضح المشرف العام على الشؤون الفنية والخدمات المهندس سالم النجران، أن الجهات المشاركة باشرت بتنفيذ الفرضية والإخلاء السريع، والاستخدام الأمثل لوسائل السلامة من خلال إخلاء المبنى وتوجيه جميع الموجودين إلى المنطقة الآمنة خارج المبنى؛ وفرز الحالات لتقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية في موقع الفرضية، بالإضافة إلى التأكد من وسائل السلامة المتوفرة بالمقر.