"الرعاية الأولية" بالأساملة يحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية

نفذ مركز الرعاية الأولية بالأساملة، السبت، مبادرة توعوية صحية عن خطورة الألعاب الإلكترونية على الصحة النفسية والاضطرابات التي تسببها وكيفية الحماية منها.
وقد استهدفت المبادرة توعية 1200 طالب وطالبة في ثلاث مدارس؛ هي: ابتدائي رمادة، والسادلية، وروضة سلافة بنت البراء السادية.
تناولت فنية التمريض بالمركز سعدة دراج، علامات الإصابة باضطرابات الألعاب الإلكترونية وإدمانها، والتي تتمثّل في: انخفاض مستوى التركيز، وضعف العلاقات الاجتماعية، وتغير أولويات الشخص مثل النوم والأكل وغيرها.
فيما أوضحت فنية التمريض جبارة قازلي، كيفية التعامل مع الشاشات، بضبط إضاءة الغرفة وتجنب سطوع وتوهج الشاشة على العينين، وإيقاف استخدام الشاشات بساعتين قبل النوم، وإبعاد الشاشة مسافة ذراع عن العينين والحفاظ على نظافة الشاشة.
كما جرى تناول طرق الجلوس الصحيحة أثناء اللعب، بوضع الشاشة على مستوى العينين وإسناد الظهر على الكرسي وإراحة القدمين على الأرض، مع وضع المعصمين والكتفين بشكل مستقيم على مستوى سطح المكتب.
نفذ المبادرة التوعوية تمريض مركز الرعاية الأولية بالأساملة، التابع للقطاع الأوسط بصحة جازان، ممثلًا في فنيتي التمريض سعدة دراج وجبارة قازلي.
جاء ذلك بالتنسيق مع مشرفة الصحة المدرسية بالقطاع الصحي الأوسط زمزم دواني، وقائدة الفرص التطوعية بإدارة الصحة المدرسية مساعدة من الفحص الاستكشافي زينب مباركي، ومدير إدارة الصحة المدرسية موسى الفيفي.