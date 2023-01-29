"الرعاية الأولية" بالأساملة يحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية

فيما أوضحت فنية التمريض جبارة قازلي، كيفية التعامل مع الشاشات، بضبط إضاءة الغرفة وتجنب سطوع وتوهج الشاشة على العينين، وإيقاف استخدام الشاشات بساعتين قبل النوم، وإبعاد الشاشة مسافة ذراع عن العينين والحفاظ على نظافة الشاشة.