افتتاح الملتقى الأول للخدمات المقدمة لذوي التوحد على مستوى الشرقية

افتتح وكيل إمارة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، نيابة عن أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم السبت، بمقر غرفة الشرقية، الملتقى الأول للخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد على مستوى المنطقة.
نظّم الملتقى جمعية "أسر التوحد"، تحت عنوان "جهود تتحد"، وبمشاركة أكثر من 20 جهة متخصصة، تزامنًا مع شهر التوعية بذوي الإعاقة.
ويهدف الملتقى للتعريف بالخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد من جميع القطاعات، وتعزيز الشراكة بين القطاعات ومقدمي الخدمات لذوي التوحد، وتسليط الضوء على أهم احتياجات التوحد لاستحداث برامج ومشروعات تخدم تطلعاتهم على مستوى المنطقة، إضافة إلى النهوض بمستوى الوعي المجتمعي حول الاضطراب.
ونوّه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بما يحظى به القطاع الخيري في المنطقة من دعم واهتمام من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، بما سخّرته الدولة من إمكانيات لدعم هذا القطاع المهم الذي جعلته شريكًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقدمت له كل الدعم والتسهيلات التي تعينه على تحقيق هذا الهدف، والإسهام بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات وتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.
يُذكر أن جمعية "أسر التوحد" تُقدم عددًا من برامج التدريب والتأهيل والدمج المجتمعي؛ فضلًا عن الخدمات المختلفة لأكثر من 5 آلاف أسرة، من خلال خمسة فروع رئيسية في كل من مدينة الرياض، ومنطقتي الشرقية وعسير، ومحافظتي الخرج والدوادمي، إضافة إلى 15 ممثلًا موزعين على مستوى المملكة.