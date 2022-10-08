"قلبي" تُنظِّم محاضرة حول أمراض القلب لدى الأطفال والأجنَّة

وافتتح اللقاء المدير التنفيذي للجمعية، الدكتور حسين العنزي، مرحبًا بالضيوف، ثم تحدث عن الجمعية، وأبرز مساهماتها المجتمعية والإنسانية، التي تتوافق مع ‎رؤية السعودية 2030. ثم ألقى الدكتور عمر العجاجي، نائب رئيس لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض، كلمةً.