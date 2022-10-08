"قلبي" تُنظِّم محاضرة حول أمراض القلب لدى الأطفال والأجنَّة

نظَّمت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" محاضرة بعنوان "أمراض القلب لدى الأطفال والأجنة"، بالتعاون مع غرفة الرياض؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب، بمشاركة فريق "كن سالمًا" التطوعي.
وافتتح اللقاء المدير التنفيذي للجمعية، الدكتور حسين العنزي، مرحبًا بالضيوف، ثم تحدث عن الجمعية، وأبرز مساهماتها المجتمعية والإنسانية، التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030. ثم ألقى الدكتور عمر العجاجي، نائب رئيس لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض، كلمةً.
وقدمت الدكتورة أسماء عبدالعزيز السلطان، استشارية قلب الأطفال والأجنَّة، محاضرة ثرية، تناولت فيها محاور عدة، من أبرزها: أنواع أمراض القلب لدى الأطفال وأسبابها، بجانب التعريف بالأساليب الحديثة لتشخيص المرض، وطرق الوقاية والعلاج. واختُتمت المحاضرة بمناقشة علمية، تلاها الرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
وفي الختام قدَّم المدير التنفيذي لجمعية "قلبي"، الدكتور حسين العنزي، الشهادات والدروع للمكرَّمين والمشاركين في تلك الفعالية.