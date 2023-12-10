مؤتمر مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية ينطلق غدًا بالرياض

سبق-الرياض: تعقد غدًا مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية، ويستمر يومين بالمدينة الرقمية بالرياض.

صرح بذلك مدير مركز التميز لمكافحة العدوى بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، العميد طبيب عبدالرحمن بن ناصر العضياني، لافتًا إلى أن نجاح المؤتمر بنسختيه الأولى والثانية يحفزنا لبذل المزيد من العمل المميز والاختيار المناسب للمتحدثين وأوراق العمل، التي تصب في مصلحة الممارس الصحي والمهتمين بمجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية.

وأضاف بأن المؤتمر يشتمل على أوراق عمل علمية، وورش عمل عدة، ومعرض مصاحب، ويساهم فيه العديد من الشركات المحلية والعالمية.

وأوضح "العضياني" أن المؤتمر اعتمد ١٢ ساعة تعليمًا طبيًّا مستمرًّا من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويهدف في محاوره إلى التعرف على أحدث المستجدات في مجال مكافحة العدوى، وآخر ما توصلت إليه الأبحاث السريرية في هذا المجال، وأحدث ما يتم طرحه عالميًّا في مجال اللقاحات والمضادات الحيوية والسياسات المصاحبة لها.

وأضاف بأن بلادنا تشهد رؤية طموحة وازدهارًا في المجالات كافة، منها المجال الصحي؛ لينعم بها المواطن والمقيم على حد سواء بأعلى معايير الجودة.

وسيحظى المؤتمر بمشاركات دولية وإقليمية ومحلية من أبرز المتحدثين في هذا المجال؛ وذلك لتغذية محاور المؤتمر كافة.

وسيكون التسجيل على الرابط الآتي: https://maarefah.eventsair.com/ipc2023ksa ‫