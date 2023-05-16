3.3 مليون مستفيد.. "تمور الراجحي" توزّع ألف طن عبر 141 جمعية أهلية

أنهت جمعية التمور للخدمات الإنسانية توزيع أكثر من 1000 طن من تمور مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، استفاد منها أكثر من 3.3 مليون مستفيد، من خلال 141 جمعية أهلية بزيادة 24% عما تم توزيعه العام الماضي.
وشمل مشروع توزيع التمور 13 منطقة بالمملكة، كما تنفيذ مشروع تفطير الصائمين في 15 موقعًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمشاركة من 7 جهات، وتجاوز عدد المستفيدين منه 3.3 مليون شخص.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور عبدالرحمن العريني، أن برنامج توزيع التمور على الجمعيات الأهلية لعام 1444هـ - 2023م يأتي من خلال تمكين الجمعيات الأهلية من تحقيق أهدافها في مساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم المعيشية، مع دخول شهر رمضان المبارك والقيام بواجب الضيافة لضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين وتوفير تمور التفطير لهم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، أن الجمعية دشنت بداية هذا العام منصتها الخاصة بالمنح العيني، والتي تيسّر على الجمعيات الأهلية تقديم طلبات المنح ورفع التقارير من خلالها.
وأضاف الدكتور "التويجري" أنه تم توزيع أكثر من 1000 طن من تمور مؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية لتغطية احتياجات 141 جمعية أهلية بزيادة وصلت 24% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعزز دور المؤسسة في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة؛ لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية ورفع جودة الحياة للمستفيدين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى أن برنامج توزيع التمور يأتي امتدادًا لمبادرات الجمعية التي تهدف إلى تمكين قطاع التمور في العمل التنموي والاجتماعي، ورفع كفاءة التبرعات العينية من التمور والمحافظة عليها، والتقليل من الهدر والفقد في قطاع التمور.
وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تمور مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية في كافة مناطق المملكة بلغ نحو (76734) أسرة، تجاوز عدد أفرادها (404) آلاف فرد، بمشاركة (2495) متطوعًا ومتطوعة.