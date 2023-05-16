3.3 مليون مستفيد.. "تمور الراجحي" توزّع ألف طن عبر 141 جمعية أهلية

وأضاف الدكتور "التويجري" أنه تم توزيع أكثر من 1000 طن من تمور مؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية لتغطية احتياجات 141 جمعية أهلية بزيادة وصلت 24% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعزز دور المؤسسة في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة؛ لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية ورفع جودة الحياة للمستفيدين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.