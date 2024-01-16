3 جلسات في ثاني أيام الملتقى العلمي لطلاب المنح الدراسية بجامعة خالد

وتحدّث رجل الأعمال أحسن جميل، عن المستشفى العام لخدمة الناس بمدينة بنارس بدولة الهند، وأثره في التنمية المستدامة، بينما تحدث الدكتور فؤاد أحمد إيمان، عن المركز الاجتماعي في "أسنو" بالنرويج، وأثره في التنمية المستدامة.