"أمانة الطائف" تُزيل 1132 مصدًّا خرسانيًّا مهملًا وتوجه لاستخدام الحواجز المؤقتة

وقامت الفِرَق الرقابية للأمانة، بمتابعة الحواجز المخالفة والإشغال غير المرخصة من الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق؛ لضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق الداخلية عمومًا، وتم إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة وغير المستفاد منها في عدة مواقع ضمن نطاق خدمات البلديات الفرعية، وتمت إزالة كل الحواجز الخرسانية المتهالكة وغير المستفاد منها من الطرقات وأمام المحلات التجارية، وأيضًا الحواجز التي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة.