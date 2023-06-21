"أمانة الطائف" تُزيل 1132 مصدًّا خرسانيًّا مهملًا وتوجه لاستخدام الحواجز المؤقتة

أزالت أمانة الطائف 1132 مصدًّا وحاجزًا خرسانيًّا من مواقع مختلفة بأنحاء المدينة خلال الشهر الماضي، وشملت الحواجز الخرسانية بمواقع مختلفة؛ منها جوانب الطرق، وبعض مواقع العمل التي تم الانتهاء منها، والميادين، وما على بعض الأرصفة حفظًا لحقّ المشاة في الاستفادة من الرصيف ومعالجة لمظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وقامت الفِرَق الرقابية للأمانة، بمتابعة الحواجز المخالفة والإشغال غير المرخصة من الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق؛ لضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق الداخلية عمومًا، وتم إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة وغير المستفاد منها في عدة مواقع ضمن نطاق خدمات البلديات الفرعية، وتمت إزالة كل الحواجز الخرسانية المتهالكة وغير المستفاد منها من الطرقات وأمام المحلات التجارية، وأيضًا الحواجز التي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة.
وشدد أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، على ضرورة الالتزام بتعليمات دليل استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العمل، والذي يهدف للحد من مظاهر التشوه البصري؛ من خلال توحيد الإجراءات والعمليات والمواصفات والمتطلبات الخاصة بالحواجز الخرسانية.
بدورها أشارت الأمانة إلى استمرار جهود معالجة التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وحماية المرافق والطرق العامة للحد من انتشار الظواهر غير الحضارية والقضاء عليها، وأهابت بالأهالي التعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عن تشوه بصري في الطائف؛ من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة، أو عبر حملة (#صور_وأرسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري.