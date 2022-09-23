"عوير": اليوم الوطني مناسبة عزيزة نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة للمملكة

وقال المهندس "عوير": ولنا وقفة مع اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كل المجالات حتى أصبحت المملكة في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تميزت على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوبًا للحياة حتى أصبحت ملاذًا للمسلمين وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جل اهتمامها وبذلت كل غالٍ في إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين وأظهرت غيرة الدولة على حرمات المسلمين وإبرازهما في أفضل ثوب يتمناها كل مسلم.