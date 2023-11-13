أمير تبوك يتسلم تقريرًا عن سير اختبارات مدارس المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، المدير العام للتعليم بتبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير.
وقدم "القعير"، إلى الأمير "فهد"، خلال اللقاء، تقريرًا عن أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس منطقة تبوك.
واطمأن أمير المنطقة على بداية الاختبارات، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.
من جانبه أعرب مدير التعليم بالمنطقة، عن شكره وعرفانه ومنسوبي ومنسوبات التعليم في تبوك، لأمير منطقة تبوك على ما يجده العمل التعليمي من دعم واهتمام منه وعنايته المستمرة بأبنائه الطلاب والطالبات.