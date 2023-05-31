تخدم 6 آلاف مستفيد.. "أسر التوحد" تعلن تشكيل مجلسها برئاسة "سعود بن فرحان"

وافق المركز الوطني للقطاع غير الربحي، على تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الجديد في دورته الرابعة لعام 2023م برئاسة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود.
وتم تعيين نايف بن فهد بن سعيدان نائبًا، والمشرف المالي عبير بنت أحمد الصالح، وعضوية كل من الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة سميرة بنت عبدالله بن فرحان آل سعود، والدكتور ياسر بن عمار الدباغ، ومشاعل بنت محمد الضبيعي، ونورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، وطارق بن صالح العشيوي؛ فضلًا عن أمينها العام أريج بنت جميل المعلم.
ورفع الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، شكره وتقديره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما قدّم شكره لكل الأعضاء في دورة المجلس الجديدة؛ متمنيًا لهم التوفيق والنجاح لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد.
ونوّه بأن الدورة الجديدة للمجلس شهدت انضمام أعضاء جدد يتميزون بالكفاءة، والخبرة الطويلة في العديد من المجالات، ومن ضمنها المجال الخيري؛ مما سينعكس على عمل الجمعية وتحقيق رسالتها نحو السعي للنهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود كل الجهات ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل وعمل مؤسسي متكامل وشراكة تنموية فاعلة.
يُذكر أن جمعية أسر التوحد تولي أهمية كبيرة لبناء جسور التواصل بين الأبناء "ذوي اضطراب التوحد" والمجتمع بشكل مباشر، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية عبر فروعها على مستوى المملكة، كما تخدم حاليًا أكثر من 6 آلاف مستفيد من اضطراب طيف التوحد يقدم لهم أكثر من 20 خدمة متنوعة.