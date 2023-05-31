تخدم 6 آلاف مستفيد.. "أسر التوحد" تعلن تشكيل مجلسها برئاسة "سعود بن فرحان"

وتم تعيين نايف بن فهد بن سعيدان نائبًا، والمشرف المالي عبير بنت أحمد الصالح، وعضوية كل من الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة سميرة بنت عبدالله بن فرحان آل سعود، والدكتور ياسر بن عمار الدباغ، ومشاعل بنت محمد الضبيعي، ونورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، وطارق بن صالح العشيوي؛ فضلًا عن أمينها العام أريج بنت جميل المعلم.