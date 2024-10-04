بحزمة فعاليات وبرامج.. "تعليم الرياض" تحتفي بيوم المعلم في جميع مدارسها

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم المعلم، والذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، بالعديد من الفعاليات والبرامج؛ تأكيدًا لمكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به، والرسالة السامية التي يقدّمها.