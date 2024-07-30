"مركز تنمية القطاع غير الربحي" يصادق على تأسيس جمعية الأمل الصحية

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم الثلاثاء، موافقته الرسمية على إنشاء جمعية الأمل الصحية للإنجاب، التي تهتم بمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل العقم وتأخر الإنجاب.
وتتمثّل رؤية الجمعية، بأن تكون رائدة في خدمة الحالمين بالإنجاب وإحداث تأثير ملموس، وتسعى من خلال رسالتها إلى تقديم خدمات صحية نوعية وشراكات استراتيجية، تسهم في حل مشكلات العقم وتأخر الإنجاب.
ومن أبرز أهدافها: تقديم خدمات علاجية ووقائية وتوعوية وصحية، واستشارات طبية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الفرق التطوعية من الممارسين الصحيين في مجال العقم والخصوبة.
وأيضًا تعزيز دور الشراكات الاستراتيجية، بما يحقق حلم الأزواج في الإنجاب، وفق قيم تتسم بالخصوصية والأثر والاستدامة والفاعلية والكفاءة والشفافية والحوكمة والتميز والتطوير.
وعد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، أن تأسيس "جمعية الأمل" يعد حلمًا يراود الحالمين بالإنجاب، مشيدًا بدور المؤسسين الذين أسهموا بجهدهم وأوقاتهم من أجل أن ترى هذه الجمعية النور، مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.
كما ثمّن "السويلم" دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بدعم تأسيس الجمعية وثقته في الأعضاء المؤسسين.
وقال "السويلم": "إن دولتنا الرشيدة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين، وجعلت ذلك ركيزة أساسية لرؤيتها الوطنية 2030."
وأشار إلى أن هذه الجمعية ثمرة من ثمار جهود دولتنا الإنسانية، لافتًا إلى أن تأسيسها جاء نتيجة لارتفاع حالات العقم، وزيادة قوائم الانتظار في المستشفيات والمراكز الطبية للحالمين بالإنجاب، وارتفاع قيمة التكاليف العلاجية، وندرة الجمعيات المتخصصة في تقديم الخدمات العلاجية لمشكلات العقم وتأخر الإنجاب.
فيما دعا "السويلم" المحسنين من رجال الأعمال والمؤسسات المانحة والشركات والبنوك، إلى دعم هذه الجمعية المباركة، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية، وأن يجعلوا ما يقدمونه صدقةً جاريةً، عند الله تعالى.
من جانبه، عبّر نائب رئيس مجلس الجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، عن جزيل شكره للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمؤسسين.
وقال: إن الجمعية ستسعى بكل جهد إلى أن تكون رافدًا من عطاءات دولتنا الإنسانية في خدمة أبنائها والمقيمين على أرضها، وتحقيق رؤية 2030، في تعزيز مجتمع حيوي وصحي ينعم أفراده بالسعادة والرفاهية، ويحظى بمنظومة صحية فعالة.
وأشاد "المطيري"، بكل من دعم تأسيس الجمعية، سائلًا العلي العظيم، ألّا يحرمهم الأجر والمثوبة.