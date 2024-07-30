"مركز تنمية القطاع غير الربحي" يصادق على تأسيس جمعية الأمل الصحية

وعد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، أن تأسيس "جمعية الأمل" يعد حلمًا يراود الحالمين بالإنجاب، مشيدًا بدور المؤسسين الذين أسهموا بجهدهم وأوقاتهم من أجل أن ترى هذه الجمعية النور، مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.