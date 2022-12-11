نحَّاتون يشيدون بجهود وزارة الثقافة في ندوة فن النحت بمعرض جدة للكتاب

وبدأ النحات علي الطخيس الحديث في الندوة عائدًا بالحضور إلى بداياته مع هذا الفن الإبداعي، مشيرًا إلى أنه استفاد في تجربته من النحات الراحل عبدالله عبدالجبار، الذي حببه في الفن، لافتًا إلى أنه أسهم في إعداد الكثير، وتقديم العديد من الورش في مجال النحت، إلى جانب إشرافه على ملتقيات عدة للنحت.