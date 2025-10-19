"طب الأسرة والمجتمع" تطلق مؤتمرها الثالث للغدد والأمراض النادرة لدى الأطفال في جدة

وأكد رئيس المؤتمر، استشاري غدد وسكري الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم، أن المؤتمر سينعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025م، الموافق 22 إلى 24 جمادى الأولى 1447هـ، مشيرًا إلى أنه سيشهد طرح أكثر من 38 ورقة علمية تناقش أحدث المستجدات الطبية والعلمية في مجالات أمراض الغدد والأمراض النادرة لدى الأطفال.