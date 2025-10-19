"طب الأسرة والمجتمع" تطلق مؤتمرها الثالث للغدد والأمراض النادرة لدى الأطفال في جدة

تستعد الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بمحافظة جدة لإطلاق مؤتمرها الثالث للغدد الصماء والأمراض النادرة لدى الأطفال، بالتعاون مع المجموعة السعودية لأطباء الغدد، والمجموعة السعودية لدراسة مرض السكري، وبمشاركة تجمع جدة الصحي الثاني.
وأكد رئيس المؤتمر، استشاري غدد وسكري الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم، أن المؤتمر سينعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025م، الموافق 22 إلى 24 جمادى الأولى 1447هـ، مشيرًا إلى أنه سيشهد طرح أكثر من 38 ورقة علمية تناقش أحدث المستجدات الطبية والعلمية في مجالات أمراض الغدد والأمراض النادرة لدى الأطفال.
وأوضح أن الأوراق العلمية سيقدمها نخبة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين، ممن تم استقطابهم من كبرى المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية على المستويين المحلي والدولي، ما يمنح المؤتمر بعدًا علميًا وتخصصيًا رفيعًا.
وأشار الدكتور التويم إلى أن المؤتمر حصل على اعتماد 17 ساعة علمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، سيستفيد منها جميع المسجلين في المؤتمر.
كما عبّر عن تقديره لجميع الشركاء والمنظمين والداعمين، وعلى رأسهم "ملتقى الخبرات" لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية (FEXC)، الشريك الاستراتيجي والمنظم الحصري، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح في النسختين الأولى والثانية كان الدافع وراء تنظيم النسخة الثالثة.
وأكد أن أهداف المؤتمر تتمحور حول تعزيز جودة حياة الطفل السعودي والمقيم، في إطار يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، باعتبار صحة الأطفال ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.