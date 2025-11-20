الندوة العالمية تشيد بجهود المملكة في حماية حقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي للطفولة

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجهود السامية والمستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال حماية ورعاية حقوق الطفولة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.
ونوّهت الندوة بأن المملكة أولت الطفل اهتمامًا خاصًا من خلال سنّ وتطبيق أنظمة وتشريعات تُعنى بحمايته من مختلف أشكال التمييز والإيذاء، وضمان حقه في الحياة، والرعاية الصحية والتعليمية، وتوفير بيئة آمنة تعزز نماءه النفسي والعقلي والبدني.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي ثمرة لرؤية المملكة 2030 التي عززت حقوق الطفل عبر مبادرات تعليمية وتوعوية، وأطر حضارية وإنسانية، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بحقوق الإنسان، وبناء أفراد قادرين على الإسهام في رفعة الوطن وتقدمه.
وأضافت الندوة أن هذا التوجه الإنساني للمملكة امتد عالميًا ليشمل دعم قضايا الطفولة، ولا سيما فئة الأيتام، من خلال برامج كفالتهم، والمبادرات التنموية المتنوعة في دول إفريقيا وآسيا، مما يسهم في تحسين حياتهم وبناء مستقبلهم، ويجسد روح التكافل والتراحم المتأصلة في المجتمع السعودي.
وفي هذا السياق، أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي دورها الفاعل في مجال رعاية الطفولة، عبر حزمة واسعة من البرامج التعليمية والتربوية والتنموية التي تقدم للأطفال في عدد من الدول، إضافة إلى مشاريع كفالة الأيتام، والدعم النفسي والاجتماعي، والأنشطة الهادفة إلى بناء قدراتهم وتمكينهم من مواصلة تعليمهم وتحسين جودة حياتهم، وذلك ضمن رسالتها الإنسانية الهادفة إلى تنشئة جيل واعٍ وقادر على الإسهام في بناء مجتمعاته.