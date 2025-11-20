الندوة العالمية تشيد بجهود المملكة في حماية حقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي للطفولة

وفي هذا السياق، أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي دورها الفاعل في مجال رعاية الطفولة، عبر حزمة واسعة من البرامج التعليمية والتربوية والتنموية التي تقدم للأطفال في عدد من الدول، إضافة إلى مشاريع كفالة الأيتام، والدعم النفسي والاجتماعي، والأنشطة الهادفة إلى بناء قدراتهم وتمكينهم من مواصلة تعليمهم وتحسين جودة حياتهم، وذلك ضمن رسالتها الإنسانية الهادفة إلى تنشئة جيل واعٍ وقادر على الإسهام في بناء مجتمعاته.