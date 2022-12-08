"تعليم شرورة" تحتفل بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2022

نظمت إدارة تعليم شرورة، صباح اليوم الخميس؛ حفلًا بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2022، تحت شعار "عطاء وطن"، برعاية مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري.
جاء ذلك للتثقيف بأهمية العمل التطوعي وتكريم المدارس والأقسام المنفذة للعمل التطوعي.
بدأ الحفل بالسلام الملكي والقرآن الكريم، وفقرة افتتاحية إنشادية من مدرسة الابتدائية الرابعة.
وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الأعمال التطوعية بتعليم شرورة، التي بلغ عدد المشاركين فيها 1478 متطوعًا ومتطوعة، بمعدل 4800 ساعة تطوعية.
كما شاهدوا عرضًا عن مفهوم العمل التطوعي، قدمه منسق العمل التطوعي بالإدارة شيبان بن عامر الصيعري.
وأكد مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، خلال كلمته؛ أهمية العمل التطوعي وغرس حب العمل لدى الطلاب والطالبات.
وقدم "الأسمري" شكره وتقديره لكل المبادرين على جهودهم الكبيرة لأجل تنفيذ الأعمال التطوعية، والتي تغرس في النفوس مبدأ التطوع، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية؛ لتحقيق مستهدفات العمل التطوعي في نشر ثقافة العمل التطوعي، والتأكيد على زيادة المتطوعين من منسوبي الإدارة؛ للوصول لأعلى رقم؛ مما يخدم المجتمع ويساعد في العطاء والنماء.
وانطلقت جميع مدارس تعليم شرورة منذ يوم الاثنين، للاحتفاء بيوم التطوع السعودي والعالمي، بتنظيم فعاليات وبرامج داخل وخارج المدرسة ساهم في تنفيذها الطلبة مع معلميهم.
وفي ختام الحفل جرى تكريم المدارس والأقسام المنفذة للعمل التطوعي، والمشاركين بالحفل من الطلبة والمعلمين.