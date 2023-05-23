ابتداء من غد ولمدة أسبوعين.. "الفوارة" تطلق فعاليات مهرجان "الحنطة"

تنطلق غدًا الأربعاء، فعاليات مهرجان الحنطة بالفوارة 1444هـ الذي تنظمه بلدية الفوارة بموافقة إمارة منطقة القصيم، وبمتابعة وإشراف من قِبَل الأمانة، وبالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك الجمعية التعاونية بالفوارة، ويستمر أسبوعين.
وأوضح رئيس بلدية الفوارة المهندس ماجد بن فهد الحربي أن المهرجان يأتي انطلاقًا لما توليه حكومتنا -حفظها الله- بدعم كل ما من شأنه تحسين جودة الحياة؛ حيث يتضمن هذا المهرجان حراكًا اقتصاديًّا وفعاليات متنوعة من برامج ترفيهية وأسر منتجة وبسطات للشباب ومسرح أطفال وحِرَف يدوية وسوق الحنطة؛ مما لها من أثر اقتصادي وزيادة في معدل الدخل وجلب مستثمرين.
الجدير بالذكر أن زراعة وجودة الحنطة بمركز الفوارة تعتبر من المميزات النسبية التي تشتهر بها هذه المدينة.