ابتداء من غد ولمدة أسبوعين.. "الفوارة" تطلق فعاليات مهرجان "الحنطة"

وأوضح رئيس بلدية الفوارة المهندس ماجد بن فهد الحربي أن المهرجان يأتي انطلاقًا لما توليه حكومتنا -حفظها الله- بدعم كل ما من شأنه تحسين جودة الحياة؛ حيث يتضمن هذا المهرجان حراكًا اقتصاديًّا وفعاليات متنوعة من برامج ترفيهية وأسر منتجة وبسطات للشباب ومسرح أطفال وحِرَف يدوية وسوق الحنطة؛ مما لها من أثر اقتصادي وزيادة في معدل الدخل وجلب مستثمرين.