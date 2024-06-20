"بر جازان" توزّع أكثر من 6000 كجم من لحوم الأضاحي على مستفيديها

بدأت جمعية البر الخيرية في جازان، بتوزيع 6000 كيلوجرام من لحوم الأضاحي على الأسر المستفيدة والمسجلة ضمن قوائمها من الأكثر احتياجًا وأُسَر الأيتام والأرامل والمطلقات.
وأكد رئيس مجلس الإدارة خالد آل حيدر وأعضاء الجمعية أن الجمعية بدأت في توزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين في المنطقة.
وأوضح أمين الجمعية الشيخ محمد بن حسن علاوي، أنه تم إعداد جدول زمني لتنفيذ البرنامج الذي ينفّذ سنويًّا؛ حيث توزع الأضاحي على جمعيات المنطقة ومن ثم على المستفيدين؛ تأكيدًا لمبدأ التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال عيد الأضحى المبارك.