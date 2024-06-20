"بر جازان" توزّع أكثر من 6000 كجم من لحوم الأضاحي على مستفيديها

وأوضح أمين الجمعية الشيخ محمد بن حسن علاوي، أنه تم إعداد جدول زمني لتنفيذ البرنامج الذي ينفّذ سنويًّا؛ حيث توزع الأضاحي على جمعيات المنطقة ومن ثم على المستفيدين؛ تأكيدًا لمبدأ التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال عيد الأضحى المبارك.