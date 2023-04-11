تعزيزًا لمفاهيم الاعتدال.. انطلاق مسابقة القرآن والسُّنة في "تعليم المجمعة"

شرعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة في إجراء التصفيات النهائية لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنّة النبوية للعام 1444هـ على مستوى تعليم المجمعة، وذلك بمشاركة 348 طالبًا وطالبةً في حفظ القرآن الكريم، و96 طالبًا وطالبةً في السنّة النبوية.
وتتضمّن المسابقة مسارين؛ الأول لحفظ القرآن من خلال خمسة فروع وتلاوة القرآن وفق فرعين، والثاني لحفظ متون السنة النبوية في ثلاثة فروع.
وتأتي هذه المسابقة بغرض تشجيع جميع الطلاب وطالبات التعليم العام الحكومي والأهلي، وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلاب، وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم.
وشكّلت لجنة إشرافية للمسابقة في إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، برئاسة مدير التعليم يوسف بن عبداللطيف الملحم.
ودعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة الطلاب والطالبات إلى التسجيل والمشاركة، وأكدت على دور مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والنشاط الطلابي في تفعيل المسابقة بين الطلبة، إلى جانب تشكيل لجان للتحكيم من المختصين والمختصات، وإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق الضوابط والمعايير الموضوعية والمحددة.
وقام مدير التعليم بمحافظة المجمعة بزيارة لجان التحكيم مع انطلاق المسابقة، حيث اطلع على أعمال التحكيم وقدم شكره للمحكمين للمسابقة كما دعا لأبنائه الطلبة بالتوفيق في المراحل القادمة، فيما رافقه خلال الزيارة المساعد للشؤون التعليمية سعد بن غازي الحربي.
وأقيمت التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية على مسرح الإدارة بتنظيم وإشراف من قسم النشاط الطلابي.