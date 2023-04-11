تعزيزًا لمفاهيم الاعتدال.. انطلاق مسابقة القرآن والسُّنة في "تعليم المجمعة"

وتأتي هذه المسابقة بغرض تشجيع جميع الطلاب وطالبات التعليم العام الحكومي والأهلي، وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلاب، وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم.