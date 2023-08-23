محمية الملك سلمان تنفِّذ برنامج اليوم الأول للقاءات الحوارية مع 200 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية

محمية الملك سلمان تنفِّذ برنامج اليوم الأول للقاءات الحوارية مع 200 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية
نفَّذت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية، برنامج "اليوم الأول" للقاءات الحوارية مع 200 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية خلال الأيام الماضية؛ وذلك للتوعية بأهمية اتخاذ القرارات التعليمية، واختيار التخصصات المناسبة والمهارات المطلوبة للمهن المستقبلية في مجال المحميات الطبيعية.
وتفصيلاً، وفَّرت الهيئة فرص محاكاة العمل لمجموعة من الطلاب داخل المحمية في مجالات عدة، منها مجال العلوم الإدارية، والحفظ البيئي، والسياحة البيئية، وإشراك المجتمعات المحلية، والمراقبة البيئية.
ومن خلال هذا التعاون طرحت الهيئة 17 فرصة محاكاة للأعمال في منطقتَي تبوك وحائل عن طريق منصة مسك الخيرية، وبلغ عدد المتقدمين لها أكثر من 200 متقدم.
وأكدت الهيئة أن هذه الفرص تأتي في سبيل تمكين أبناء المحمية، وإشراكهم في فرص عمل فعلية، تعدهم للفرص الوظيفية القادمة.
يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية داخل المحمية وحولها، من خلال تنمية المهارات المهنية والمعرفية لبناء المجتمعات المحلية.