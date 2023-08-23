محمية الملك سلمان تنفِّذ برنامج اليوم الأول للقاءات الحوارية مع 200 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية

نفَّذت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية، برنامج "اليوم الأول" للقاءات الحوارية مع 200 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية خلال الأيام الماضية؛ وذلك للتوعية بأهمية اتخاذ القرارات التعليمية، واختيار التخصصات المناسبة والمهارات المطلوبة للمهن المستقبلية في مجال المحميات الطبيعية.