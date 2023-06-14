"هيئة جدة" تشارك في معرض "اليوم العالمي لمكافحة التدخين" بجامعة المؤسس

تزامنًا مع الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة- ممثلةً بقسم التوعية والتوجيه، ووحدة العلاقات العامة- بمعرض حوى البرنامج التوعوي والوقائي "فاجتنبوه لعلكم تفلحون"، مع الجهات الحكومية والأمنية والأهلية في (اليوم العالمي لمكافحة التدخين والمعرض المصاحب للتوعية بأضرار المخدرات)، والمقام في مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز، برعاية نائب مدير الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الأستاذ الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال.
وتجلت مشاركة الهيئة بالشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية وتوزيع المواد التوعوية التي تصدرها الرئاسة العامة.
من جانب آخر، أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن البرنامج يهدف إلى بيان الحكم الشرعي لتحريم المسكرات والمخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع، وإظهار جهود المملكة في محاربتها، تزامنًا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وإسهامًا من الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، مؤكدًا أن ذلك يأتي بمتابعة واهتمام الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.