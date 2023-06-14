"هيئة جدة" تشارك في معرض "اليوم العالمي لمكافحة التدخين" بجامعة المؤسس

من جانب آخر، أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن البرنامج يهدف إلى بيان الحكم الشرعي لتحريم المسكرات والمخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع، وإظهار جهود المملكة في محاربتها، تزامنًا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وإسهامًا من الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، مؤكدًا أن ذلك يأتي بمتابعة واهتمام الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.