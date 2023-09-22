الرئيس التنفيذي لـ"إخاء": الأحلام تتحقّق حلمًا بعد آخر

وقال "الحسين": "الألف ميل تبدأ بخطوة، ونحن "نحلم ونحقّق"، وتجاوزنا مسافة الزمن، وحقّقنا الأحلام بفضل الله ثم برؤية المملكة المباركة التي أسهمت في بناء هذا الوطن الشامخ بهمّة رجالها ووفاء مخلصيها الذين رفعوا راية الوطن خفّاقة عالية على أسس رصينة وثوابت راسخة؛ حيث انطلقت مسيرة البناء وتكوين مؤسسات الدولة، وبناء الإنسان علميًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، وترسيخ الأمن والأمان في بلادنا المباركة، منذ تأسيسها على يد الإمام الموحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار أبناؤه البررة على نهجه، إلى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، ونحن نعيش وننعم بوافر النعم والاستقرار والعيش الرغيد والنمو والتطور في هذا الوطن الغالي".