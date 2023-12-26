منشآت التدريب التقني بالرياض تختتم حملة "حماية" للعام 2023

وقدّم "الحامد" شكرَه وتقديره لكلّ من بذل وساهم في تفعيل هذه الحملة من المنشآت التدريبية والجهات المتعاونة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ أمن بلادنا وسلامة شعبه، تحت ظلّ القيادة الحكيمة، أيّدها الله.