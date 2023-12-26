منشآت التدريب التقني بالرياض تختتم حملة "حماية" للعام 2023

اختتمت الإدارةُ العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، والمنشآت التدريبية التابعة لها، هذا الأسبوع، مشاركتَها في الحملة التوعوية بأضرار المخدرات "حماية" للعام 2023.
ونظّمت "40" منشأة تدريبية موزعة في مدن ومحافظات المنطقة، "163" معرضًا ومحاضرة، سلّطت الضوءَ على التوعية بجميع أنواع المخدّرات، والتعريف بمختلف أشكالها وأساليب ترويجها بين أوساط الشباب، وأثرها الكبير على هدم الأسرة والمجتمع وبناء الفرد.
وصاحب تنظيمَ المحاضرات والمعارض التوعوية توزيعُ "928" منشورًا، كما بلغ عددُ الجهات المشاركة في تنفيذها أكثرَ من "120" جهة حكومية وخاصة.
كما صاحب تفعيلَ هذه الحملة التوعوية، نشرُ أكثر من "900" تغريدة وتصميم على الحسابات الرسمية للإدارة والمنشآت بمنصة "X"، وتجاوز عدد المستفيدين من الحملة "55" ألف مستفيد ومستفيدة.
وأكّد مديرُ عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن الحامد، أهميةَ المشاركة في تفعيل مثل هذه الحملات لتوعية أبنائنا المتدربين وبناتنا المتدربات بخطورة آفة المخدرات، وتحذيرهم من الانسياق وراء الشعارات المضلّلة، والتي تنتهي بما لا يحمد عقباه.
وقدّم "الحامد" شكرَه وتقديره لكلّ من بذل وساهم في تفعيل هذه الحملة من المنشآت التدريبية والجهات المتعاونة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ أمن بلادنا وسلامة شعبه، تحت ظلّ القيادة الحكيمة، أيّدها الله.