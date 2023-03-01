"مدني تيماء" يحتفي بيومه العالمي بمعرض متكامل وشرح واف للزوار

دشن وكيل محافظة تيماء محمد بن متروك الزوين، اليوم، معرض الدفاع المدني الذي أُقيم بالمركز الحضاري احتفاءً بيومه العالمي تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"، بحضور مدير الدفاع المدني بمحافظة تيماء المكلف العقيد صياح بن حمد المرتعد ومديري الجهات الحكومية والجهات الأهلية.
وشهد المعرض عدد من الأركان للجهات المشاركة، وشملت: مستشفى تيماء العام والهلال الأحمر ومركز التأهيل الشامل وأركانًا لمختصين في الأمن والسلامة، بالإضافة إلى ركن للدفاع المدني.
وعرف الدفاع المدني خلال المعرض المقام الحضور والزوار على آلياته المتوفرة، وقدم شرحًا وافيًا عما يحتويه، من بينها أنظمة إطفاء الحرائق والإنقاذ.
كما تم تعريف الزوار على الأخطار وطرق التعامل معها، إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والترفيهية والتثقيفية.
وتجول "المتروك" في المعرض واطلع على أركانه وفعاليّاته، مشيدًا بمحتوياته.