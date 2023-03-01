"مدني تيماء" يحتفي بيومه العالمي بمعرض متكامل وشرح واف للزوار

وشهد المعرض عدد من الأركان للجهات المشاركة، وشملت: مستشفى تيماء العام والهلال الأحمر ومركز التأهيل الشامل وأركانًا لمختصين في الأمن والسلامة، بالإضافة إلى ركن للدفاع المدني.