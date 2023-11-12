بالصور.. "آل شريم" يتفقد انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الأول بمدارس نجران

ووقف منصور بن عبدالله آل شريم، المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، على انطلاقة الاختبارات بزيارة ميدانية إلى مدرسة المغيرة بن شعبة المتوسطة والثانوية؛ للوقوف على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ، واطلع على أعمال الكنترول مشيدًا بالجهود التي تُقدَّم لخدمة أبنائنا الطلاب.