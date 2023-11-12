بالصور.. "آل شريم" يتفقد انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الأول بمدارس نجران

أدى طلاب وطالبات مدارس منطقة نجران اليوم الأحد أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ، وذلك وسط استعدادات فنية وتنظيمية كبيرة.
ووقف منصور بن عبدالله آل شريم، المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، على انطلاقة الاختبارات بزيارة ميدانية إلى مدرسة المغيرة بن شعبة المتوسطة والثانوية؛ للوقوف على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ، واطلع على أعمال الكنترول مشيدًا بالجهود التي تُقدَّم لخدمة أبنائنا الطلاب.
كما قام آل شريم بزيارة ميدانية إلى مجمع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد التعليمي للتعليم المستمر، ووقف على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.
جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ومدير إدارة التعليم المستمر للبنين.
وقدم آل شريم شكره للزملاء والزميلات في المجتمع التعليمي على جهودهم نظير تميُّزهم مع انطلاقة اليوم الأول من اختبارات الفصل الدراسي الأول.. وقال: والشكر موصول لشركاء النجاح أولياء الأمور على تعاونهم وتكاملهم، سائلاً الله لأبنائنا الطلبة التوفيق والنجاح.