جمعية الدعوة في نعجان تنظم رحلات عمرة مجانية لـ 49 شخصًا

وقال الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة: الأعمال التطوعية من الطاعات المهمة التي تسهم بشكل منظم في سعادة الدارين، لما يشتمل عليه من مقومات ناجحة، وقيم سامية تؤثر على حياته بصورة إيجابية، وسبيل للنجاة في الآخرة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار؛ لذا كان لزامًا علينا جميعًا بذل كافة الأعمال والطاعات لتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في العمل التطوعي والإنساني ،وبناءً على توجيهات وتعليمات القيادة الرشيدة، رعاها الله تعالى.