"إرادة الرياض" يستهدف 600 مبتعث من أرامكو للتعريف بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها

وجاءت هذه المحاضرة ضمن جهود مجمع إرادة بالرياض التوعوية وتعاونه مع مؤسسات الدولة في مواجهة آفة المخدرات ونشر الوعي السليم عنها وعن أضرارها والوقاية منها، وحماية مكتسبات الوطن من الأساليب والحيل التدميرية التي يبذلها تجار هذه الآفة للإيقاع بضحاياهم.