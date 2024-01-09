"إرادة الرياض" يستهدف 600 مبتعث من أرامكو للتعريف بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها

استهدف مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض 600 مبتعث من شركة أرامكو، بزيادة الوعي وتقديم التوجيه والإرشاد لهم عن أضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكيفية الوقاية منها.
وقدم استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بالمجمع الدكتور فيصل بن تركي البيشي محاضرة (عن بُعد) بعنوان "الإدمان والمواد المخدرة الحديثة" استعرض خلالها المواد المخدرة القديمة وتلك التي ظهرت حديثًا، وبيّن خطرها وأضرارها الجسدية والعقلية وكيفية الوقاية منها، وطرق العلاج والتأهيل.
وجاءت هذه المحاضرة ضمن جهود مجمع إرادة بالرياض التوعوية وتعاونه مع مؤسسات الدولة في مواجهة آفة المخدرات ونشر الوعي السليم عنها وعن أضرارها والوقاية منها، وحماية مكتسبات الوطن من الأساليب والحيل التدميرية التي يبذلها تجار هذه الآفة للإيقاع بضحاياهم.
وفي نهاية المحاضرة قدّم مدير العلاقات العامة للشؤون الحكومية في المنطقة الوسطى بشركة أرامكو سامي أبو خضير، الشكر والتقدير للمجمع على جهوده التي يبذلها، وللدكتور فيصل على هذه المحاضرة القيمة.