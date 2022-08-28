"عبدالعزيز العامة" وعمادة شؤون المكتبات بجامعة الأميرة نورة توقعان مذكرة تعاون ثقافي

وتأتي مذكرة التعاون رغبة من الطرفين في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وانبثاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الداعمة للتنمية، وحرصًا على التعاون المثمر بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق ذلك من خلال حزمة من المبادرات والأنشطة المختلفة لتطوير ودعم أطر هذا التعاون المشترك، وتفعيل دور تبادل المعرفة والخبرات.