محافظ جدة يطلع على المشاريع التنموية للأمانة بتكلفة تتجاوز 5.7 مليار ريال

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في المجالات التنموية، حيث عرضت أمانة محافظة جدة تقريرًا عن عدد المشاريع التنموية بالمحافظة المعتمدة ضمن ميزانية العام 2023م بتكاليف تزيد على 5.7 مليار ريال.