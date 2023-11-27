محافظ جدة يطلع على المشاريع التنموية للأمانة بتكلفة تتجاوز 5.7 مليار ريال

رأَس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، اجتماع المجلس، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وأعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة محافظة جدة.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في المجالات التنموية، حيث عرضت أمانة محافظة جدة تقريرًا عن عدد المشاريع التنموية بالمحافظة المعتمدة ضمن ميزانية العام 2023م بتكاليف تزيد على 5.7 مليار ريال.
وتتضمن مشاريع لمعالجة ارتفاع منسوب المياه السطحية في الأحياء، واستكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، ومشاريع تنفيذ الطرق والإنارة في الأحياء، وكذلك مشاريع تنفيذ الحدائق ومشاريع تنفيذ عدد من الجسور لتحرير الحركة المرورية في المحاور الرئيسية.
كما اطلع أعضاء المجلس على الأنظمة الإلكترونية في مركز التحكم التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وأكد محافظ جدة أهمية بذل الجهود كافة، والتعاون بين الجهات؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات التنموية والبلدية للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.