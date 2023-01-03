مستشفى "المظيلف العام" ينال اعتماد "سباهي" للمنشآت الصحية

اعتمد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، اليوم الثلاثاء، مستشفى المظيلف العام شمال القنفذة، بعد اجتيازه للاشتراطات والمعايير المطلوبة.
ويأتي حصول المستشفى على هذا الاعتماد ليعزز ثقة المجتمع في جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة.
يذكر أن مستشفى جنوب القنفذة العام، حصل مؤخرًا على نفس الاعتماد كأول مستشفى بالمحافظة يحقّق الاعتماد، ليصل عدد المراكز الصحية التي حصلت على اعتماد "سباهي" للمنشآت الصحية 18 مركزًا صحيًّا خلال الفترة الماضية.
وقال مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري: إن حصول هذه المنشآت الصحية يأتي تعزيزًا لجودة الخدمات الصحية التي يسعى لها فريق العمل بصحة القنفذة؛ حسب تطلعات وتوجهات وزارة الصحة. وقدّم شكره لجميع العاملين على هذه الاعتمادات.