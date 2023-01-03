مستشفى "المظيلف العام" ينال اعتماد "سباهي" للمنشآت الصحية

يذكر أن مستشفى جنوب القنفذة العام، حصل مؤخرًا على نفس الاعتماد كأول مستشفى بالمحافظة يحقّق الاعتماد، ليصل عدد المراكز الصحية التي حصلت على اعتماد "سباهي" للمنشآت الصحية 18 مركزًا صحيًّا خلال الفترة الماضية.