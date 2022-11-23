محافظ بقيق يرأس الاجتماع التنسيقي لمبادرة "كِرام" لعلاج الأيتام مجانًا

ترأس محافظ محافظة بقيق زيد بن محمد أبو طالب يوم الاجتماع التنسيقي في مقر المحافظة بين مالك مجمع حور الطبي ومؤسس مبادرة - كرام -عبد الهادي العُمري والمراكز الصحية الأهلية بمحافظة بقيق لتقديم العلاج مجانًا للأيتام.
وتستهدف المبادرة تقديم العلاج للأيتام من قِبل المستوصفات الأهلية وفق استطاعة كل مستوصف تفعيلاً لدورهم المهم في خدمة المجتمع، وتقديم العلاج اللازم لأمراض الأسنان كخطوة أولى كونها تكتظ بالمراجعين في المراكز الحكومية، وقد أبدى ملاك المستوصفات الأهلية استعدادهم لوضع آلية لعلاج المرضى من فئة الأيتام المستحقين للعلاج عن طريق جمعية البر الخيرية بالمحافظة بالتنسيق مع القائمين على المبادرة.
واتفق الاجتماع التنسيقي على تفعيل هذه المبادرة بما يخدم هذه الفئة التي تولي حكومتنا الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بها وتقديم العديد من المبادرات والبرامج للعناية بتلك الفئة بما يحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم وبما يحفظ إنسانيتهم وكرامتهم.
حضر الاجتماع عبدالهادي العُمري مؤسس مبادرة كِرام ورئيس بلدية محافظة بقيق والمدير التنفيذي لقطاع بقيق بشبكة الخدمات الصحية الطرفية ومدير جمعية البر الخيرية بالمحافظة وملاك المستوصفات الأهلية بالمحافظة (مستوصف منار الصحة ومستوصف الشفاء الطبي ومستوصف الدوسري).