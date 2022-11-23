محافظ بقيق يرأس الاجتماع التنسيقي لمبادرة "كِرام" لعلاج الأيتام مجانًا

وتستهدف المبادرة تقديم العلاج للأيتام من قِبل المستوصفات الأهلية وفق استطاعة كل مستوصف تفعيلاً لدورهم المهم في خدمة المجتمع، وتقديم العلاج اللازم لأمراض الأسنان كخطوة أولى كونها تكتظ بالمراجعين في المراكز الحكومية، وقد أبدى ملاك المستوصفات الأهلية استعدادهم لوضع آلية لعلاج المرضى من فئة الأيتام المستحقين للعلاج عن طريق جمعية البر الخيرية بالمحافظة بالتنسيق مع القائمين على المبادرة.