"بيئة جدة" تطرح فرصًا تطوعية ضمن برامج الشراكة المجتمعية

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة مبادرة مجتمعية في مسلخ جدة الرئيسي، تضمنت توزيع وجبات غذائية على العاملين، وطرح فرص تطوعية لتعزيز مشاركة المجتمع في المبادرات البيئية والخدمية.
وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة جدة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المكتب لدعم المجتمع، وتمكين المواطنين والمقيمين من الانخراط في العمل التطوعي، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن المبادرة تعكس حرص الوزارة على دعم العاملين في القطاعات الحيوية، والاهتمام بصحتهم وسلامتهم، مبينًا أنها تجسّد قيم العطاء والتقدير والانتماء المهني، وتسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.