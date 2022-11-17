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معهد العاصمة النموذجي ينفذ حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيه

تزامناً مع حملة "الصحة" التوعوية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"
معهد العاصمة النموذجي ينفذ حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيه
سبق
سبق

نفذت الإدارة العامة بمعهد العاصمة النموذجي حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي المعهد، بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول، وذلك تزامناً مع حملة وزارة الصحة التوعوية، للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وتلقى المستفيدون من حملة التطعيم جرعات اللقاح من فريق طبي متكامل.

وأكد القائد العام للمعهد عادل بن ناصر الطخيم أهمية اللقاح والمبادرة بأخذه لمنسوبي المعهد خاصة والمجتمع عامة، مشيراً إلى أن المعهد يسعى جاهداً للإسهام في تنفيذ المبادرات الصحية؛ لتعم الصحة في الميدان التربوي.

وقام قسم الإعلام والاتصال بتنفيذ حملة إعلامية للتعريف بأهمية تلقي اللقاح.

وزارة الصحة
معهد العاصمة النموذجي
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