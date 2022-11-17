معهد العاصمة النموذجي ينفذ حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيه

نفذت الإدارة العامة بمعهد العاصمة النموذجي حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي المعهد، بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول، وذلك تزامناً مع حملة وزارة الصحة التوعوية، للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.