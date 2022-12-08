بحضور مديري ورؤساء إدارات حكومية.. محافظ شرورة يرأس اجتماع المجلس المحلي

ترأس محافظ شرورة رئيس المجلس المحلي بالمحافظة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الأولى من الدورة الأولى بالمحافظة، بحضور أمين عام مجلس منطقة نجران صالح محمد آل مريح، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية، وأعضاء المجلس.