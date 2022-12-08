بحضور مديري ورؤساء إدارات حكومية.. محافظ شرورة يرأس اجتماع المجلس المحلي

ترأس محافظ شرورة رئيس المجلس المحلي بالمحافظة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الأولى من الدورة الأولى بالمحافظة، بحضور أمين عام مجلس منطقة نجران صالح محمد آل مريح، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية، وأعضاء المجلس.
واستهلّ "العنزي" الجلسة بكلمة رفع خلالها الشكر باسمه وأهالي محافظة شرورة عظيم الشكر والامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ أيدهما الله ــ، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م.
ونوه "العنزي" بمتابعة واهتمام الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، لكل المشروعات التي تُسهم في تنمية محافظة شرورة وتلبي احتياج المواطن.
وناقش الاجتماع مُجمل المحاور الواردة في جدول الأعمال الرامية لسُبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في شتى المجالات التنموية والخدمية والخطط المستقبلية واحتياجات المحافظة، وأهمية توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية.