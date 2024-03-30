لإبراز قيمتها التاريخية والاقتصادية.. محافظ بيشة يدشن مبادرة الإبل والخيمة الشعبية

ويتم استضافة أهل الإبل والشعراء والرواة في الخيمة الشعبية المعدة لذلك، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بهذا الموروث التاريخي وايضاح أهمية الإبل بصفتها من أهم عناصر التراث الثقافي الذي أولته الدولة اهتمامها، وذلك لارتباطها بحياة الشعب السعودي وتراثه، الذي يعد مصدرًا من مصادر فخره واعتزازه، ويحرص أشد الحرص على بقائه حيًا عبر العصور والحقب.