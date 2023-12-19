تدريب 30 مستفيدًا ببرنامج تأهيل المقبلين على الزواج بحفر الباطن

كما تهدف إلى نشر ثقافة تأهيل المقبلين على الزواج لدى المختصين والأكاديميين والعاملين في جمعيات الإرشاد الأسري والتنمية الأسرية والمختصين في عدد من الجهات الحكومية، بمشاركة 30 متدربًا في عدد من المجالات.