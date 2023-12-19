تدريب 30 مستفيدًا ببرنامج تأهيل المقبلين على الزواج بحفر الباطن

اختتمت جمعية ألفة للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن، بالتعاون مع جمعية "وئام" الأسرية، اليوم الثلاثاء، برنامج تدريب 30 متدربًا ومتدربة على حقيبة تأهيل المقبلين على الزواج.
وقدم البرنامج التدريبي، المدرب يوسف الدهمشي، بواقع 25 ساعة تدريبية على مدى خمسة أيام.
وقال مدير عام الجمعية نايف بن مرزوق الشريهي: إن الدورة هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، وتهدف إلى تدريب وتأهيل مدربين قادرين على تقديم الحقيبة بشكل علمي.
كما تهدف إلى نشر ثقافة تأهيل المقبلين على الزواج لدى المختصين والأكاديميين والعاملين في جمعيات الإرشاد الأسري والتنمية الأسرية والمختصين في عدد من الجهات الحكومية، بمشاركة 30 متدربًا في عدد من المجالات.
وفي ختام البرنامج، كرم رئيس مجلس إدارة الجمعية مشعل الشريع، المتدربين، مؤكدًا حرص الجمعية على تقديم برامج نوعية تخدم المستفيدين وتساهم في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع.