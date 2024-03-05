"عقدي" يترأس المجلس التعليمي الأول بـ"جازان" للعام 1445هـ

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التعليمي الأول بالمنطقة للعام الدراسي 1445هـ.
وأكد "عقدي" أهمية بناء خطط التحسين والتطوير على جميع المستويات الإدارية؛ لرفع مستوى الدعم المقدم للمدارس وفق معطيات النموذج الإشرافي "الإشراف التربوي في ضوء تمكين المدرسة"، وصولاً لتمكينها من القيام بأدوارها المطلوبة لرفع نواتج التعلم.
وأضاف "عقدي" أنه يجب أن تتسم برامج التنمية المهنية بالتخطيط الجيد والجودة العالية لرفع مستويات تعلم الطلاب وتطوير الأداء المدرسي، سواء كانت تلك البرامج على المستوى الذاتي أو الفريق أو المدرسة ككل.
وأوضح أن ذلك من خلال أنشطة التعلم المهني التي يمكن ممارستها في كل مستوى، ويمكن دعمها بواسطة فرق الدعم والمساندة بمكاتب التعليم.
من جهة أخرى شدد "عقدي" على أهمية الالتزام بضوابط وسياسات النشر الإعلامي، سواء من حيث دقة المعلومة أو الهوية البصرية للوزارة.
وقد ناقش المجلس ثلاثة محاور هي: النموذج الإشرافي "الإشراف التربوي في ضوء تمكين المدرسة" من حيث: التعريف بالنموذج، وبناء خطط التحسين للأداء المدرسي، ورفع نواتج التعلم، إضافة إلى محوري التنمية المهنية في ضوء النموذج الإشرافي وكفايات الفرق الإشرافية المدرسية، والاتصال المؤسسي "رؤية نحو التكامل".