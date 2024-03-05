"عقدي" يترأس المجلس التعليمي الأول بـ"جازان" للعام 1445هـ

وقد ناقش المجلس ثلاثة محاور هي: النموذج الإشرافي "الإشراف التربوي في ضوء تمكين المدرسة" من حيث: التعريف بالنموذج، وبناء خطط التحسين للأداء المدرسي، ورفع نواتج التعلم، إضافة إلى محوري التنمية المهنية في ضوء النموذج الإشرافي وكفايات الفرق الإشرافية المدرسية، والاتصال المؤسسي "رؤية نحو التكامل".