أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 14 من طلاب جامعة الأمير سطام.. غدًا

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يوم غدٍ الخميس حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وذلك في مقر الجامعة بمحافظة الخرج.
وأعرب رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي عن خالص شكره وتقديره لأمير الرياض على رعايته الكريمة لحفل تخريج طلاب الجامعة ومشاركته لأبنائه الطلاب فرحة تخرجهم.
وأكد أن هذه الرعاية الكريمة تجسد مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية - وفقها الله- على دعم مسيرة التعليم الجامعي ومشاركة الطلاب فرحتهم في يوم حصادهم العلمي، مشددًا على فخر واعتزاز الجامعة بتخريج تلك الكوكبة الجديدة من أبناء الوطن.