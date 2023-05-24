أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 14 من طلاب جامعة الأمير سطام.. غدًا

وأكد أن هذه الرعاية الكريمة تجسد مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية - وفقها الله- على دعم مسيرة التعليم الجامعي ومشاركة الطلاب فرحتهم في يوم حصادهم العلمي، مشددًا على فخر واعتزاز الجامعة بتخريج تلك الكوكبة الجديدة من أبناء الوطن.