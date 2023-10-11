محافظ العارضة يدشّن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

دشن محافظُ العارضة عبدالله بن محمد الريثي، اليوم، في مكتبه بالمحافظة؛ حملةَ التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، والتي أطلقها القطاع الصحي الأوسط، وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بجميع مناطق المملكة.
وأوضح مشرف المراكز الصحية بالعارضة سلمان معيني، أنّ الحملة بدأت من مقرّ المحافظة هذا الصباح؛ حيث جرى تطعيم منسوبي المحافظة، وننطلق بعدها للمجتمع بجميع شرائحه بالعارضة. وتستهدف الحملةُ الفئات الأكثر تأثُّرًا؛ وهم: كبار السنّ، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملون بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع.
وأكّد على أمان ومجانية التطعيم، وأنه لا توجد له آثار جانبية تُذكر، فيما يتوفّر اللقاح في المرحلة الأولى بمركز الرعاية الأولية بالمحافظة جنوب جامع الراجحي، وستتوفر اللقاحات الأسبوع القادم في جميع مراكز الرعاية بالمحافظة.
حضر التدشينَ: مشرفُ الوبائيات والصحة الإلكترونية مفرح العبدلي، ومديرُ مركز صحي العارضة فاطم الحازمي، والكادرُ التمريضي.