محافظ العارضة يدشّن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

وأوضح مشرف المراكز الصحية بالعارضة سلمان معيني، أنّ الحملة بدأت من مقرّ المحافظة هذا الصباح؛ حيث جرى تطعيم منسوبي المحافظة، وننطلق بعدها للمجتمع بجميع شرائحه بالعارضة. وتستهدف الحملةُ الفئات الأكثر تأثُّرًا؛ وهم: كبار السنّ، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملون بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع.