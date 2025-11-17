جامعة أم القرى أول جامعة حكومية تحصل على شهادة "حيّاك" لجودة مراكز خدمات المستفيدين

سلَّم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمطابقة والعمليات م. سعود العسكر شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمات المستفيدين “حيَّاك” لمستشار رئيس جامعة أم القرى للاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية د. سمية شرف، ومدير الاتصال المؤسسي عادل الصماني؛ وذلك تقديرًا لجهود جامعة أم القرى في تطوير منظومة خدمة المستفيدين، وتعزيز جودة العمليات؛ بما يواكب المعايير الوطنية.
ويأتي هذا الإنجاز بوصف جامعة أم القرى أول جامعة سعودية حكومية تحصل على شهادة “حيّاك” بعد نجاح وحدة خدمة المستفيدين في إدارة الاتصال المؤسسي بجامعة أم القرى في تحقيق متطلبات الجودة السعودية واعتماد ممارساتها التشغيلية ضمن منظومة المواصفات الوطنية.
وأكد رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب أن هذا الاعتماد يعكس التزام جامعة أم القرى بتحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمنسوبيها وزوارها؛ وفق مستهدفات برامج التحول الوطني، ومسار الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية؛ تحقيقًا لرؤيتها وأهدافها التي جاءت بها خطتها الاستراتيجية 2027، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.