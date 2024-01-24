"السعد" منوّهًا: مبادرة "آل الشيخ" للعبة البادل ستنقلنا لآفاق أوسع

نوّه رئيس اللجنة السعودية للبادل خالد السعد، إلى مبادرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بإطلاق بطولة "بريميير بادل بي 1"، بالتعاون مع وزارة الرياضة واللجنة السعودية للبادل ضمن فعاليات موسم الرياض.
وذكر رئيس اللجنة السعودية للبادل أنّ استضافة البطولة في مدينة الرياض يعزّز من مكانتها في المملكة العربية السعودية.
ووصف "السعد" المبادرةَ بأنها ستكون الانطلاق نحو آفاق أوسع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم السبيل للوصول لأفضل المؤشرات خلال المشاركات الداخلية والخارجية، وتشجيعًا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، وتؤكّد وقوف المسؤولين على مسافة واحدة مع جميع الألعاب التي تحظى بالدعم لما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف: نحن سعداء بهذا التوسع والعطاء الذي سيعزّز انتشار اللعبة، ولا شك أن تلك الخطوة تعطينا فرصة للتواصل مع عشاق اللعبة وممارسيها، وتقديم أفضل الجوانب في مثل تلك المشاركات التي تحظى باهتمام كبير من المسؤولين.