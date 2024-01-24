"السعد" منوّهًا: مبادرة "آل الشيخ" للعبة البادل ستنقلنا لآفاق أوسع

ووصف "السعد" المبادرةَ بأنها ستكون الانطلاق نحو آفاق أوسع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم السبيل للوصول لأفضل المؤشرات خلال المشاركات الداخلية والخارجية، وتشجيعًا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، وتؤكّد وقوف المسؤولين على مسافة واحدة مع جميع الألعاب التي تحظى بالدعم لما يخدم المصلحة العامة.