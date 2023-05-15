خلال زيارتها "القويعية".. جمعية العناية بمساجد الطرق تبحث تطلعاتها في خطتها الاستراتيجية

قامت جمعية العناية بمساجد الطرق ممثلة بالمدير العام المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك بزيارة محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر بمقر المحافظة للتعريف ببرامج الجمعية وأنشطتها ومساراتها وتطلعاتها في خطتها الاستراتيجية والبحث عن سبل التعاون التي تُسهم في تطوير مساجد الطرق الواقعة في محافظة القويعية.

وأشاد "ابن معمر" بدور الجمعية في مساجد الطرق والنقلة النوعية التي قامت بها الجمعية لمساجدها، وأكد أنه سيكون الداعم الأول للجمعية في توفير كل ما تحتاج إليه الجمعية للقيام بأعمالها في المساجد الواقعة في محافظة القويعية.

وأكد "المبارك" أن الشراكات من مختلف القطاعات تلعب دورًا كبيرًا مهمًا في تحديد التقاطعات والمسؤوليات، ولا شك أن القطاع غير الربحي يعد أحد أركان نجاح رؤية المملكة 2030م ومساهمًا رئيسًا في رفع الناتج المحلي.

وتعد القويعية أحد أهم المحافظات التي يمر من خلالها قاصدو بيت الله الحرام القادمين من العاصمة الرياض، وكذلك من سائر دول الخليج.

يُذكر أن جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهي مبادرة مجتمعية قام بها مجموعة من أبناء هذا البلد المعطاء، ممن يحمل هم خدمة أحب البقاع إلى الله.

وتسعى الجمعية إلى العناية المستدامة بمساجد الطرق تجهيزًا وصيانة وفق شراكات متميزة وفعّالة، وقد حققت بفضل الله أرقامًا استثنائية في مسيرتها، حيث بلغ عدد المساجد التي تشرف عليها 163 مسجدًا منها 33 مسجدًا قامت ببنائها بخلاف 8 مساجد تحت الإنشاء وتشرف الجمعية باستقبال الاقتراحات والتبرعات والشراكات مع جميع القطاعات.