مشاركة متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مسابقة هواوي الدولية

وقد هنأ المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسعادة النائب للتدريب الدكتور عادل الزنيدي المتأهلين من المتدربين وحثوهم على بذل مزيد من الجهد من اجل مواصلة التميز الذي عرفت به المؤسسة ومتدربوها في هذه المسابقة منذ بدايتها وحتى هذه النسخة التي تتزامن مع اختيار مسقط عاصمة عربية رقمية لعام 2022 وتمنى معالي المحافظ وسعادة النائب للتدريب كل التوفيق للمتدربين المشاركين ويأتي ذلك كثمرة من ثمار الدعم الكبير الذي يقدم للمؤسسة من القيادة الحكيمة ايماناً بقدرات أبناء وبنات الوطن التي تدعمها رؤية الخير رؤية المملكة 2030.