مشاركة متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مسابقة هواوي الدولية

شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات- في النسخة السادسة من مسابقة هواوي لتقنية الاتصالات والمعلومات وبالتعاون مع شركة هواوي.
وقد نفذت الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني المشرفة على الأكاديميات التدريبية التابعة لمنشآت المؤسسة وبالتعاون مع شركة هواوي المرحلة الأولى المحلية والتي أسفرت عن تأهل ثلاثة متدربين من متدربي المؤسسة ليترشحوا للمشاركة في سلطنة عمان التي اختيرت لتنفيذ المرحلة الإقليمية التي ستنظمها الشركة في الفترة من 20 وحتى 22 ديسمبر الحالي بالعاصمة العُمانية مسقط وتضم 15 فريقاً من الطلاب الموهوبين الفائزين من 11 دولة شاركت في المسابقة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
حيث يشارك في النهائيات الإقليمية فريقان من المملكة العربية السعودية (فريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفريق الجامعات السعودية المكون من ثلاث جامعات) بالإضافة لمتسابقين من باكستان والعراق وسلطنة عُمان التي تستضيف المسابقة، ويتألف كل فريق من ثلاثة طلاب.
ويمثل الفرق المشاركة في النهائيات الإقليمية 45 طالباً حصدوا الفوز في نهائيات المسابقة في دولهم وترشحوا من بين 19.231 طالباً شاركوا في المسابقات المحلية للدول المشاركة من 472 جامعة وكلية من جميع أنحاء المنطقة. وكان المشاركون قد خضعوا لمسابقة أولية محلية ودورة تدريبية تلاها اختبار تم إجراؤه مؤخراً في مكاتب هواوي في كافة الدول المشاركة وتمكن متدربو المؤسسة المشاركون من تحقيق مستويات مميزة في نتائج الاختبارات.
الجدير بالذكر أن المؤسسة تعتبر من أوائل الجهات التدريبية التي بنت شراكة تدريبية ناجحة مع شركة هواوي حيث توسعت المؤسسة في تأسيس الأكاديميات التدريبية بالشراكة مع شركة هواوي ليصبح عددها اليوم ثماني أكاديميات منتشرة في عدد من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة وتغطي مناطق المملكة مع حرص على التوسع في التخصصات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية.
وقد هنأ المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسعادة النائب للتدريب الدكتور عادل الزنيدي المتأهلين من المتدربين وحثوهم على بذل مزيد من الجهد من اجل مواصلة التميز الذي عرفت به المؤسسة ومتدربوها في هذه المسابقة منذ بدايتها وحتى هذه النسخة التي تتزامن مع اختيار مسقط عاصمة عربية رقمية لعام 2022 وتمنى معالي المحافظ وسعادة النائب للتدريب كل التوفيق للمتدربين المشاركين ويأتي ذلك كثمرة من ثمار الدعم الكبير الذي يقدم للمؤسسة من القيادة الحكيمة ايماناً بقدرات أبناء وبنات الوطن التي تدعمها رؤية الخير رؤية المملكة 2030.