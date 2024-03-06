مدارس "المتقدمة" تحتفل بيوم التأسيس بإقامة فعاليات وطنية

وقد افتتحت راعية الحفل الأجنحة المشاركة للجمعيات والمؤسسات واطلعت على نشاطاتها، ثم بدأ الحفل الرسمي بالنشيد الوطني، تلا ذلك نشيد ترحيبي لطالبات المدارس المتقدمة بالعقيق، وكلمة مدير عام فريق فعاليات المجتمع عبدالحميد العوام التي أوضح فيها دور فعاليات المجتمع في تبني ودعم هذا النشاط الذي يؤصل حب الوطن، ثم كلمة رئيس الجمعية د. عثمان ال عثمان، والتي أوضح من خلالها دور الجمعية، وكلمة مدير عام المدارس الدكتور رشيد الحمد ورحب فيها بالجميع باسم رئيس الشركة الدكتور عبدالرحمن الحقباني، وجميع منسوبيها، وشكر سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود على رعايتها للحفل.