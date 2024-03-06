مدارس "المتقدمة" تحتفل بيوم التأسيس بإقامة فعاليات وطنية

تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود رئيس إدارة جمعية (لأجلهم) لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، أقامت المدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق بالتعاون مع فريق فعاليات المجتمع التطوعي حفل ذكرى يوم التأسيس.
وكان في استقبال الأميرة نوف عند وصولها لمقر الحفل الدكتور رشيد الحمد، مدير عام المجمع التعليمي، والدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان رئيس الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وقائد فريق فعاليات المجتمع التطوعي عبدالحميد العوام، وفيصل المرحوم، وهاجر العمري، وفاطمة الدوسري وأماني المزروع مديرة الفعالية.
وقد افتتحت راعية الحفل الأجنحة المشاركة للجمعيات والمؤسسات واطلعت على نشاطاتها، ثم بدأ الحفل الرسمي بالنشيد الوطني، تلا ذلك نشيد ترحيبي لطالبات المدارس المتقدمة بالعقيق، وكلمة مدير عام فريق فعاليات المجتمع عبدالحميد العوام التي أوضح فيها دور فعاليات المجتمع في تبني ودعم هذا النشاط الذي يؤصل حب الوطن، ثم كلمة رئيس الجمعية د. عثمان ال عثمان، والتي أوضح من خلالها دور الجمعية، وكلمة مدير عام المدارس الدكتور رشيد الحمد ورحب فيها بالجميع باسم رئيس الشركة الدكتور عبدالرحمن الحقباني، وجميع منسوبيها، وشكر سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود على رعايتها للحفل.
ثم توالت الفقرات بقصيدة للطالب سعود القريني، والعرضة السعودية، ثم أنشودة لفرقة الموينع للأطفال، وتلا التكريم قصيدة شعرية، وفي ختام المناسبة وجهت سمو الاميرة نوف آل سعود شكرها لمدارس المتقدمة الأهلية ولفعاليات المجتمع على هذا الحفل الرائع.